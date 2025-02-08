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Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания

Военный суд признал генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Его осудили на пять лет колонии общего режима и лишили воинского звания. Также Ивану Попову назначен штраф 800 тысяч рублей.

Вместе с ним по делу проходит предприниматель Сергей Моисеев, который также признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Сергея Моисеева приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Отбывать наказание он тоже будет в исправительной колонии общего режима, пишет «Коммерсант».

Третьим фигурантом дела был генерал-лейтенант Олег Цоков, он погиб в 2023 году в зоне военной операции на Украине. По версии следствия, все трое причастны к хищению 1,7 тысячи тонн изделий из металлопроката. Материал закупила военно-гражданская администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Сумма хищения превысила 100 млн рублей. В 2024 году Ивана Попова и Сергея Моисеева задержали.

Выступая с последним словом 22 апреля, Иван Попов заявил, что его место — «на охране рубежей нашей родины». Минобороны предложило позволить экс-командарму заключить контракт с военным ведомством и отправиться на передовую.