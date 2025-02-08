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Новый случай заболевания холерой выявили в России

Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области, который вернулся из Индии. Он госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

«Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтверждён у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом», - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что благодаря оперативной работе Роспотребнадзора после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом. В результате проделанной работы удалось быстро выявить заболевание у второго заболевшего в ходе обследования контактных.

«В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики», - отметили в Роспотребнадзоре.

Там пояснили, что все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся. Установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения. Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет, пишут РИА Новости.

«Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Рисков распространения заболевания нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - отметили в ведомстве.