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Женщина на дорогой иномарке въехала в толпу людей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина на белом премиальном авто марки Mercedes въехала в толпу людей, отдыхавших на террасе ресторана. ДТП произошло на улице Рубинштейна. Об этом в субботу, 3 мая, сообщает «Московский комсомолец».

Нарушительница уехала с места аварии, но далеко уехать не смогла и была задержана сотрудниками ДПС. Она отказалась от освидетельствования. Составлен административный протокол.

Сообщается, что водительница, жительница Кемеровской области, устроила истерику.

Информация о пострадавших уточняется.