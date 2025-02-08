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Школьник пытался задушить мать, запрещавшую играть в «стрелялки»

В Москве 12-летний школьник, по информации телеграм-канала «Mash», попытался задушить свою маму за запрет играть в Counter-Strike 2. Он, по данным канала, «вцепился ей в шею после проигранной катки».

Всё произошло, как уточняется, сегодня днем в квартире дома в районе Кунцево после того как мама в очередной раз попросила сына оторваться от компьютера.

Мальчик «не выдержал, набросился на мать и начал её душить».

Женщина отбилась и вызвала медиков, которые «успокоили пацана», передает «Московский комсомолец».