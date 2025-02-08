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В России и мире

Президента Сербии Вучича госпитализировали

03.05.2025 20:21|ПсковКомментариев: 2

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в военно-медицинскую академию в Белграде. Он почувствовал недомогание во время визита в США и решил досрочно прервать поездку.

О госпитализации Вучича сообщила президентская администрация, подробности о состоянии здоровья политика не разглашаются.

Как отмечает «Коммерсант», Александр Вучич почувствовал себя плохо во Флориде в послеобеденное время. Он прошел обследования и решил вернуться в Сербию. Большинство запланированных мероприятий и встреч, ради которых он прибыл в США, отменены. Ранее Вучич говорил, что собирается прилететь в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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