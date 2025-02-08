В России и мире

Стартовала Всероссийская акция «Огонь памяти»

В России стартовала акция «Огонь памяти», посвященная 80-летию Победы. Акция пройдет в 130 городах России и затронет другие страны.

В воскресенье представители Народного фронта, участники «Команды Путина», военные и общественники собрались у стен Московского Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата, в специальные лампы. Их отвезут в российские регионы и другие государства. Ими зажгут Вечные огни и Огни памяти.

Во время доставки огня артисты, телеведущие, спортсмены, журналисты посетят более 130 городов России, а также 21 страну. Огонь памяти доставят в том числе в Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию и Абхазию.

После старта акции представители Народного фронта и «Команды Путина», военные, общественные деятели возложили цветы к Могиле неизвестного солдата, пишут РИА Новости.