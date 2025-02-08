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Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию со дня первой инаугурации, вышел в эфир

Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала «Россия 1», первыми его увидели жители Дальнего Востока.

Видео: Павел Зарубин/ Telegram-канал

В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции.

Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает «дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России», пишут РИА Новости.