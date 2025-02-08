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Нелегальная майнинговая ферма украла электричество на 6 млн рублей

В Калужской области нелегальная майнинговая ферма по добыче криптовалюты нанесла ущерб на 6 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере возбуждено в Малоярославецком районе.

Фото: прокуратура Калужской области

В марте 2025 года работниками РЭС в ходе проверки электросетей нашли незаконное подключение к электрическим сетям.

Неизвестные майнеры нелегально подключились к электросетям «Калугаэнерго», протянув кабель от линии электропередачи к возведенному ими деревянному сараю. В нем установили оборудование для добычи криптовалюты, пишет Kaluga-poisk.ru.

Как оказалось, майнинговая ферма украла электричества на 6 млн рублей. Всё оборудование изъяли, ход и результаты расследования прокуратура района взяла на контроль.