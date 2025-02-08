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Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Украина, несмотря на объявленный режим прекращения огня, не прекратила боевые действия, ВСУ предприняла две попытки прорыва в Курскую область, сообщило Минобороны РФ в четверг.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики», - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что украинские военные почти 500 раз нарушили режим прекращения огня.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня», - сказали в министерстве.

«Осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», - заявило Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия в зоне спецоперации соблюдает режим прекращения огня, пишет «Интерфакс».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.