В России и мире

В Якутии найден крупнейший в истории России алмаз янтарного цвета

Алмазодобывающая компания «Алроса» добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 мм был найден в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: пресс-служба «Алросы»

«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события», - заявил генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.

Он добавил, что 2025 год совершенно точно займет особое место в истории российской алмазно-бриллиантовой отрасли. «В начале апреля мы презентовали самый большой из когда-либо ограненных в нашей стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет. И в этом же году природа подарила такую невероятную находку», - приводит слова Маринычева ТАСС.