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Папа римский Лев XIV начал обращение к верующим с призыва о мире

Новый папа римский Лев XIV в ходе первого после избрания обращения к верующим призвал к миру во всем мире.

«Пусть со всеми вами будет мир. Пусть он будет во всем мире», - сказал он, выступая на балконе на площади святого Петра.

Лев XIV подчеркнул, что придает большое значение «созданию мостов между людьми, диалогу, встречам», пишет «Интерфакс».

«Мы должны быть единым народом, находящимся в вечном состоянии мира», - добавил папа римский.

Понтифик призвал католиков «сплотившись, идти вперед - за Христом. Миру нужен его свет».

Он призвал помнить о «мире, милосердии и о помощи - особенно тем, кто страдает».

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Ранее сообщалось, что кардиналы, участвующие в конклаве, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом по традиции возвестил белый дым из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование. Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.