Папа римский Лев XIV начал обращение к верующим с призыва о мире

Новый папа римский Лев XIV в ходе первого после избрания обращения к верующим призвал к миру во всем мире.
«Пусть со всеми вами будет мир. Пусть он будет во всем мире», - сказал он, выступая на балконе на площади святого Петра.
Лев XIV подчеркнул, что придает большое значение «созданию мостов между людьми, диалогу, встречам», пишет «Интерфакс».
«Мы должны быть единым народом, находящимся в вечном состоянии мира», - добавил папа римский.
Понтифик призвал католиков «сплотившись, идти вперед - за Христом. Миру нужен его свет».
Он призвал помнить о «мире, милосердии и о помощи - особенно тем, кто страдает».
Ранее сообщалось, что кардиналы, участвующие в конклаве, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом по традиции возвестил белый дым из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование. Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.