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Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну

Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и совершает правонарушения против интересов РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В октябре прошлого года госсовет Татарстана и депутат ГД Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан, совершивших правонарушение, правительство России поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.

«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против её интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей», - написал он.

В числе таких таких правонарушений - пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети, пишет РИА Новости.

«Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества», - добавил председатель ГД.

По словам Володина, граждане, находящиеся за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам РФ.