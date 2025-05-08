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Минпромторг: биометрия может стать вариантом идентификации покупателя алкоголя

Биометрия вполне может быть альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением. Такое мнение высказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«Это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения. Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», - сказал замминистра.

Он также добавил, что если, в принципе, вводить возможность реализации товаров через единую биометрическую систему, это свидетельствовало бы о развитии новых технологий.

Ранее генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал, что возможность офлайн-продажи алкогольных напитков с использованием биометрии планируется запустить в 2025 году. Он также отмечал, что сервис можно будет применять в отношении любых товаров с возрастными ограничениями, пишет ТАСС.