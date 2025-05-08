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Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко

Советский и российский экономист, финансист, бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье банкира.

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — сказал источник.

Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье банкира. В 1960 году он окончил Московский финансовый институт, после чего стал бухгалтером в Госбанке СССР. В 1989 году банкир возглавил регулятор. На этом посту финансист находился до 1991 года. В 1992 году Геращенко стал руководителем департамента по вопросам кредитно‑денежной политики Международного фонда экономических и социальных реформ «Реформа».

Банкир является единственным человеком в России, который четырежды возглавлял главный банк страны: дважды — Госбанк СССР, включая период после событий августа 1991 года, и дважды — Центральный банк России. За время своей работы Геращенко внес вклад в развитие российской банковской системы, а также стал одной из ключевых фигур в экономической сфере страны, пишет Газета.ру.