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Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

Коррекционный трибунал Парижа приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни», передает BFMTV.

Актер Жерар Депардье в суде. Архивное фото / РИА Новости

«Суд постановил приговорить господина Депардье к 18 месяцам условного срока», — сообщил телеканал.

Суд признал артиста виновным в том, что он совершал непристойные действия в отношении двух женщин — 54 и 34 лет. Эти женщины были членами съёмочной группы фильма «Зелёные ставни» и занимали должности декоратора и ассистента режиссёра.

Кроме того, Депардье лишили гражданских прав на два года и внесли в реестр сексуальных преступников. Его защита пообещала обжаловать приговор, пишет РИА Новости.

В марте обвинение запросило для актера 18 месяцев условного срока и штраф в 20 тысяч евро.