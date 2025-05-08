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Повышена эффективность комбинированной химиотерапии рака груди

Британские медики выяснили, что долгосрочную эффективность лечения агрессивных форм рака груди при помощи комбинированной химиотерапии можно повысить почти до 100-процентного уровня, если применять ее до и после операции по удалению первичной опухоли, а также использовать ее компоненты отдельно друг от друга с 48-часовой задержкой. Об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

«Мы крайне редко сталкиваемся с тем, что в рамках клинических испытаний нам удается спасти жизни всех 100% пациентов со столь агрессивными формами опухолей. Нас радует огромный потенциал данного подхода, который открывает дорогу для создания терапий, нацеленных на спасение жизней носительниц опухолей с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2», - заявила профессор Кембриджского университета (Великобритания) Джин Абрахам, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Абрахам и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках второй и третьей фаз клинических испытаний комбинированной химиотерапии, в которых приняли участие 82 пациентки с особо агрессивным раком груди. В его клетках присутствуют мутации в генах BRCA1 и BRCA2, отвечающих за самоуничтожение клеток при фатальных повреждениях генома, что усложняет борьбу с этими опухолями при помощи лекарств на базе платины, разрушающих ДНК.

Британские медики обнаружили, что эффективность уничтожения этих новообразований можно значительно повысить, если использовать для борьбы с ними не только платиновые препараты, но и олапариб - органическое вещество, подавляющее работу других систем починки ДНК. Его введение в организм пациенток за 48 часа до начала предоперационной химиотерапии значительно снизило шанс повторного появления опухоли и повысило шансы их выживания в долгосрочной перспективе.

Это проявлялось в том, что комбинированная химиотерапия позволила всем пациенткам из экспериментальной группы прожить как минимум три года после удаления опухоли, а также избежать повторного появления новообразований в 96% случаев. И то, и другое было характерно лишь для 88% участниц эксперимента, прошедших обычный курс химиотерапии на базе карбоплатина, что говорит о значительном росте эффективности лечения.

Как предполагают ученые, данный благотворный эффект был связан с тем, что последовательное введение лекарств снижает их токсическое воздействие на костный мозг и тем самым позволяет ему вырабатывать больше иммунных клеток, отвечающих за уничтожение опухоли и борьбу с распространением ее метастазов по организму женщины. Последующие, уже запланированные, клинические испытания с участием большего числа пациенток позволят проверить эту теорию, подытожили профессор Абрахам и ее коллеги, пишет ТАСС.

Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают «сбежать» из новообразования и породить метастазы. Во многих случаях первичную опухоль удается уничтожить, однако впоследствии происходит релапс и рак возникает повторно.