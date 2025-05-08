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Прокуроры раскрыли схему продажи аэропорта «Домодедово» через офшоры

Арбитражный суд Московской области 14 мая проведет основные слушания по иску Генпрокуратуры о национализации аэропорта «Домодедово». В 2016 году основной его владелец Дмитрий Каменщик купил активы «Домодедово» через иностранных физлиц и офшорные компании, сообщил источник в правоохранительных органах.

Прокуроры проследили эту цепочку — среди прошлых и нынешних владельцев аэрогавани — граждане острова Мэн и Нидерландов, офшоры Кипра и Мальты. Такая схема понадобилась бенефициарам, чтобы завуалировать статус приобретателя при скупке стратегических активов, полагают прокуроры.

По их данным, Дмитрий Каменщик и его деловой партнер Валерий Коган вывели из России под видом выплаты долга иностранным кредиторам и на личные нужды более 36 млрд рублей.

Иностранные граждане и сейчас входят в органы управления аэропортом, сообщил источник в правоохранительных органах, пишут «Известия». Такая схема противоречит закону РФ, поэтому у суда будут все основания признать сделки по покупке аэропорта ничтожными и обратить этот актив в доход государства, полагает источник.

В иске за подписью заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева, в частности, говорится, что основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщиков и Валерий Коган являются резидентами иностранных государств. Дмитрий Каменщик имеет гражданство Турции и ОАЭ, а Валерий Коган — Израиля.

В Генпрокуратуре считают, что Дмитрий Каменщик и Валерий Коган «использовали подконтрольные офшорные структуры для сокрытия своего статуса приобретателя при скупке стратегических активов».