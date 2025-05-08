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В ГД считают важной достигнутую с Киевом договоренность об обмене пленными

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия - За правду») считает важным моментом достижение на переговорах в Стамбуле договоренности с Украиной об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000».

«Самое главное, что встреча эта состоялась, несмотря на серьезные противодействия со стороны украинцев, которые как бы пытались всячески сорвать эту встречу, этот этап переговоров. Все-таки достигнут очень важный момент - обмен 1 000 на 1 000. Считаю, что это уже большой результат, когда тысяча человек вернется в ближайшее время в свои семьи», - сказал депутат.

Чепа предположил, что в ближайшее время может пройти следующий этап переговоров.

16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры, они продлились около двух часов. Этому предшествовали трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского с американской стороной.

По итогам переговоров с Украиной Мединский сообщил, что российская сторона удовлетворена результатом и готова продолжить контакты. По его словам, стороны договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000». Мединский также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла «этот запрос к сведению». Он отметил, что Москва и Киев представят свое видение возможного будущего прекращения огня, каждая сторона «пропишет это в деталях». Глава российской делегации заявил, что после этого РФ и Украина намерены продолжить переговорный процесс, пишет ТАСС.