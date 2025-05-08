В России и мире

Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в понедельник

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт.

«У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17 часов мск. — прим. ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития», — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и странами НАТО, пишет РИА Новости.

Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовки встречи пока не ведется.