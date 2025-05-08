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В Ватикане началась инаугурационная месса Льва XIV

Инаугурационная месса понтификата Папы Римского Льва XIV началась в Ватикане. Прямая трансляция ведется разными каналами, включая портал Vatican News.

Перед началом ритуала, который начался в крипте собора Святого Петра у могилы первого Папы, наместника Христа на Земле, Лев XIV проехал на открытом автомобиле («папамобиле») марки «Мерседес» по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе. Тысячи верующих и туристов собрались в зоне Ватикана. По ожиданиям римских властей, которые обеспечивают безопасность, число собравшихся может достигать 250 тыс. человек. Среди собравшихся много иностранцев, приехавших в Рим по поводу отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

На площади присутствуют также более 150 делегаций. Наиболее многочисленные - итальянская, из Перу, где понтифик был долгие годы миссионером и получил гражданство, и США, откуда он родом (Чикаго). Широко представлены различные христианские конфессии, начиная с Константинопольского патриархата.

Центральным событием станет передача Льву XIV символов папской власти: «перстень рыбака» и паллий (шерстяная лента, расшитая крестами). «Перстень рыбака» символизирует преемственность Святого Петра. Он изображен с ключами на внешней стороне. Внутри написано имя Папы - Лев XIV, а также изображены элементы его герба - лилия и сердце в огне, символ его августинского ордена.

Наблюдатели отмечают отличную физическую форму 69-летнего понтифика, избранного 8 мая после смерти предшественника Франциска. Лев XIV, первый Папа Римский из США, играет в теннис, а также будучи кардиналом посещал в Риме спортивный зал. Причем никто там, включая личного тренера, не знал, что он был высокопоставленным иерархом Римско-католической церкви. Его там знали просто как «Роберт».