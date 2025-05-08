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Четверых участников бандформирований Басаева и Хаттаба задержала ФСБ

Четверо россиян задержаны в разных регионах по подозрению в участии в преступлениях против военнослужащих РФ в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999-2000 годах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Продолжается розыск членов бандформирований Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям: на территорию Ботлихского района Дагестана в августе 1999 г., на военнослужащих в/ч 34605 МО РФ у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики в октябре 1999 года и псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района ЧР в феврале 2000 года, в результате которых погибли более 130 военнослужащих, свыше 80 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в ходе совместной работы со Следственным комитетом и МВД «сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении Колдасова Арсена 1981 года рождения, Хасаева Раджаба 1973 года рождения, Арсанова Батыра 1982 года рождения и Тахтамирова Расула 1972 года рождения, не понесших за это уголовного наказания».

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам проживания: Колдасов — в Ставропольском крае, Арсанов — в Республике Ингушетия, Хасаев — в Республике Дагестан, Тахтамиров — в Астраханской области и доставлены в орган предварительного следствия», — говорится в сообщении.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила журналистам, что задержанным вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ), «по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

«В настоящее время следствием устанавливается роль подозреваемых в произошедших нападениях и проверяется их причастность к совершению иных преступлений, а также принимаются меры по установлению других участников банд», — сказала Светлана Петренко.