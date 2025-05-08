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В Новгородской области задержан украинец, готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО

ФСБ сообщила о задержании в Новгородской области агента украинских спецслужб, планировавшего подрыв автомобиля общественного деятеля, ветерана СВО.

«Установлено, что гражданин Украины, 1997 г.р., посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором и по его заданию совершил поджоги двух автомобилей с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержанный изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде «с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю - ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России», рассказали в спецслужбе.

В отношении задержанного следственным отделением ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») и п. «а» ч. 3, ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 («Диверсия»), 276.1 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации») УК России и розыску их заказчика», - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что «спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность», пишет «Интерфакс».

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