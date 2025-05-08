Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе Индии (штат Гуджарат). India Today сообщает, что на борту находились 242 человека. Times of India уточняет, что потерпел крушение самолет Boeing 787 Dreamliner.
Фотографии: Telegram-канал Shot
Авиакомпания Air India сообщила в соцсети X, что рейс должен был лететь из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гэтвик. В сообщении говорится, что в настоящий момент компания выясняет детали произошедшего.
СМИ публикуют фото и видео с места катастрофы, на которых виден столб дыма.
Данных о погибших и пострадавших пока нет, пишет «Интерфакс».