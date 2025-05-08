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На Земле началась вторая за сутки магнитная буря

На Земле началась внезапная вторая за сутки магнитная буря сегодня, 13 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации ученых, буря началась на планете с 23.00 12 июня по Москве и до сей поры не прекращается, достигнув уже уровня G2.3.

«Причины бури на данный момент не очевидны … В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало», - говорится в сообщении.

В ИКИ РАН пояснили, что в последние часы заметно росла плотность плазмы и индукция магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре, однако скорость плазмы (главный индикатор прихода к планете выбросов массы или потока вещества из корональной дыры на Солнце) не повышалась.