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Более 70 процентов бюджетных мест в вузах выделили регионам

Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким. Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы. Это очень хорошая новость», - сказал министр.

Он добавил, что возможность сегодня поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема, пишут РИА Новости.