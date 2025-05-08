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Закон о создании национального мессенджера одобрили российские сенаторы

18.06.2025 12:38|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении, пишет «Интерфакс».

Фотография: freepik / автор yanalya

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое - быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование - обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис, сказал ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, представляя документ в нижней палате.

По его словам, это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций.

«Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг», - отметил глава комитета.

Например, с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов.

«Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный шаг к укреплению нашего цифрового суверенитета», - сказал парламентарий.

Он считает, что инициатива во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы.

«Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности», - добавил глава комитета.

Боярский рассказал о ключевых функциях приложения. Так, сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, как виртуальные дисконтные карты; предоставит правовую возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам; на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы.

«Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями. Это, с одной стороны, сделает процесс удобным, а с другой - позволит сохранить условия безопасности», - отметил Боярский.

Он уточнил, что цифровая система не отменит бумажные документы, они также продолжат действовать, сервис лишь даст альтернативу.

В свою очередь первый зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что создается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей и решать важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами. При этом, по его словам, ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идет.

«Есть и международный опыт создания подобных сервисов. Ближайшая аналогия, но не полностью совпадающая с нашим видением, - это We Chat", мобильная китайская коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений», - добавил депутат

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства сообщил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK.

Источник: Псковская Лента Новостей
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