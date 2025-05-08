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Эксперт рассказал о порядке действий при потере паспорта за границей

Потеря паспорта за границей может стать источником серьезной тревоги. Менеджер по продажам сервиса Onlinetours Светлана Герасимова поделилась советами о том, как действовать в такой ситуации.

Первым шагом, по словам эксперта, следует обратиться в полицию страны, где вы находитесь, и сообщить о потере. Это поможет предотвратить возможные злоупотребления с вашим документом. В полиции помогут составить заявление и выдадут справку о потере паспорта.

Затем необходимо посетить консульство или посольство своей страны. Для получения временного документа для возвращения домой потребуется внутренний паспорт (если он есть), справка от полиции о потере заграничного паспорта и две фотографии паспортного формата.

«Если у вас нет никаких документов с собой, то есть еще один способ решить проблему: вам нужно найти двух свидетелей с российскими паспортами. Они должны приехать с вами в посольство и подтвердить вашу личность», — подчеркнула менеджер по продажам.

Эксперт добавила, что при успешной проверке консульская служба сможет выдать свидетельство на возвращение в Россию в течение одного-двух рабочих дней.

Чтобы избежать стресса в будущем, Герасимова рекомендовала заранее сохранять цифровые копии важных документов в облачном хранилище или на электронной почте, пишут «Известия».