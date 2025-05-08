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Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает корреспондент из здания Мосгорсуда.

«Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима», - сообщил один из участников процесса.

Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник.

Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта, пишет РИА Новости.

В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистика», которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.

В Пскове под непосредственным руководством Тимура Иванова построили ряд знаковых объектов — взрослую и детскую инфекционные больницы, новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ.