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Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево

Мужчина в состоянии наркотического опьянения швырнул двухлетнего ребенка головой об пол в аэропорту Шереметьево. Жуткое нападение попало на видео.

Видео: Telegram-канал Shot

СК РФ возбудило на 31-летнего мужчину уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Предварительно, нападавший был под наркотиками.

Двухлетний мальчик в коме, у него перелом позвоночника и черепа и закрытая черепно-мозговая травма. За его жизнь сейчас борются врачи, пишет Telegram-канал Shot.

Дело ведёт подмосковный СК.