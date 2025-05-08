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Россиянина избили палкой в попытке отобрать новый iPhone

В Калужской области прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Жиздринского района, обвиняемого в вымогательстве и умышленном причинении вреда здоровью.

По данным следствия, мужчина неоднократно требовал от своей жертвы смартфон Apple iPhone 14 Pro Max стоимостью 128 тысяч рублей, угрожая расправой через сообщения в соцсетях, пишет Kaluga-poisk.ru.

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый инициировал ссору с владельцем устройства, после чего, вооружившись резиновой палкой, нанес жертве не менее 10 ударов по голове и телу. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.