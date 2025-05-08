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В Роспотребнадзоре разработали тест для выявления вируса Хасеки

Специалисты Роспотребнадзора разработали тест для выявления вируса Хасеки, который был обнаружен в клещах. По данным ученых, вирус распространен на территориях Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Разработанный тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью, Центр "Вектор" способен производить тесты в количестве, необходимом для обеспечения надзора за этим вирусом в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что иксодовые клещи являются переносчиками множества инфекций, тем самым представляя серьезную угрозу для здоровья населения. При этом современные методы молекулярно-генетического анализа помогают ученым находить новые возбудители инфекций, переносчиками которых являются клещи. Получаемые данные важны для предупреждения возможных эпидемий, улучшения диагностики, а также создания вакцин и лекарств.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в случае укуса клеща необходимо быстрее удалить и сдать на анализ в лабораторию, пишет ТАСС.

«Обязательно внимательно следите за своим самочувствием и при появлении любого недомогания срочно обращайтесь к врачу», - заключили в ведомстве.