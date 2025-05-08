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Медиагруппа «Россия сегодня» требует немедленного освобождения семерых задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

Пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня» выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку.

Фото: Кадр видео из соцсетей

«В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана», - сообщили в пресс-службе.

Им не предъявили обвинений. К гражданам России не допустили консульских сотрудников. По полученным данным, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых прошел обыск, изъяли компьютерную технику. Состояние его здоровья вызывает повышенную тревогу. Ему требуются лекарства, включая инсулин. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан.

«Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег», - добавили в пресс-службе.

В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне. К ним никого не пускали, даже дипломатов. Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек. Их обвинили в «мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем».

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики, пишет РИА Новости.

МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны. Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.