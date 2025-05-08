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Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области

Два человека погибли во время ультрамарафона в трейле «Хибины» в Мурманской области.

Фото: Telegram-канал Mash

Соревнования стартовали вчера: люди забрались на гору, но сегодня погодные условия ухудшились. Двое скончались, ещё двое пострадали, пишет Telegram-канал Mash.

Всех ультрамарафонцев, которые прибегают к данному пункту, останавливают — они будут ждать эвакуации. Все дистанции и мероприятия «Спортфест Хибины», запланированные на сегодня, отменены.

Марафон организовывали частные лица. Проводится проверка.