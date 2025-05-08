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Маск подал документы на регистрацию партии

Предприниматель Илон Маск подал документы на регистрацию партии, следует из реестра американского избиркома.

В еще необработанной заявке значится название America Party (AMEP), что в переводе — «Партия Америки» или «Партия Америка». Ее казначеем указан финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи, пишет РИА Новости.

Позднее были поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса от штата Техас. Казначеем кампании также указан сотрудник Tesla. При этом бизнесмен пока не объявлял о планах избираться в палату представителей.

Американским властям предстоит проверить, являются ли эти заявки аутентичными.

Миллиардер выступил с идеей создать партию в конце июня, заявив, что сейчас США — «однопартийная» страна. Это произошло на фоне несогласия с законопроектом президента Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но дает серьезные налоговые льготы. Маск отмечал, что бюджетный дефицит Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом. Трамп в ответ на критику сказал, что без субсидий предпринимателю придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».