Владимир Путин назначил Андрея Никитина и. о. министра транспорта РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил исполняющим обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: правительство России
На официальном сайте опубликованных правовых актов 7 июля появился указ № 448 об освобождении Романа Старовойтова с должности министра транспорта РФ.
Что известно об Андрее Никитине:
- Родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
- Имеет ученую степень: доктор экономических наук.
- В 2000-2010-х годах трудился на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
- В 2011-2017-х — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
- С февраля 2017-го по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
- В феврале этого года был назначен на должность замминистра транспорта, пишет РИА Новости.