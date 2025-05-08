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Аэропорт Геленджика откроется впервые с февраля 2022 года

Росавиация откроет аэропорт Геленджика, сообщают «Известия». Минтранс подтвердил намерение возобновить работу аэропорта, но точные сроки открытия в ведомстве не назвали. По данным источника «Известий» первый рейс будет выполнен 18 июля.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Возможность безопасного выполнения полетов в воздушную гавань Геленджика подтверждена специалистами Росавиации.

Также ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры аэропорта.