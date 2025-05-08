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Россиян предупредили об изменении правил оформления ДТП

Лимит выплат по европротоколу с начала этого месяца увеличился в два раза — со 100 до 200 тысяч рублей, но не во всех случаях, рассказал эксперт по страховым рискам, владелец страховой компании «Астро-Волга» Ярослав Остудин.

Он объяснил повышение тем, что из-за инфляции средняя цена ремонта давно превысила 100 тысяч рублей. Это загружало дороги и добавляло работы ГИБДД, поскольку водителям приходилось ждать инспекторов даже из-за незначительного превышения и даже опасений, что выплат не хватит.

«Новый лимит расширит применение европротокола, повысит его привлекательность и ускорит разбор аварий», — считает Остудин.

Однако повышение касается лишь случаев, когда в аварии участвовали не более двух автомобилей, у обоих водителей есть полисы ОСАГО, в результате ДТП нет пострадавших. Если есть разногласия, при оформлении по европротоколу нужны фотографии, которые следует загрузить в специальное приложение. В противном случае выплата составит прежние 100 тысяч рублей, пишет агентство «Прайм».