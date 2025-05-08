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Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

14.07.2025 16:17|ПсковКомментариев: 0

Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

«Признать Чхартишвили Григория Шалвовича* виновным… назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима», - огласил приговор судья.

В ходе прений сторон гособвинение просило для Акунина* 18 лет (4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.

Акунину предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован, пишет РИА Новости

Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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