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Армения хочет стать членом Евросоюза

Армения желает стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС, что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ: да, Армения хочет стать членом ЕС», - сказал Пашинян на пресс-конференции в среду.

По его словам, во время встреч и обсуждений армянская и европейская стороны констатировали, что это непростой процесс, пишет «Интерфакс».

«Во-первых, все члены ЕС должны быть согласны с этим, во-вторых, страна должна соответствовать стандартам ЕС», - отметил Пашинян.