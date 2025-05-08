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Обязать врачей печатать рецепты на принтере предложили в Госдуме

Минздрав России готов рассмотреть обращение депутата Госдумы от партии «Новые люди» Антона Ткачева с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев сообщал в своем Telegram-канале, что написал запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере. Он уточнил, что к нему поступают обращения от граждан с жалобами на неразборчивый почерк врачей, пишут РИА Новости.

«Обращение депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Антона Ткачева в Минздрав России не поступало, но при его поступлении будет рассмотрено в установленном порядке. Дополнительно сообщаем, что вопрос, поднимаемый в запросе, урегулирован: приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предусмотрена возможность оформления лекарственных препаратов на рецептурных бланках с использованием печатающих устройств», - пояснили там.