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14 человек погибли при падении вахтового автобуса с обрыва в Якутии

Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики.

Фото: МВД республики Саха (Якутия)

ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров», — рассказали в ведомстве.

Всего в машине, по данным МВД, находились 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли. Еще 20 человек, по информации республиканского минздрава, госпитализировали, пишет РИА Новости.

В МЧС, в свою очередь, сообщили, что в «вахтовке» ехали 35 человек, двое из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 14 человек проходят дополнительное обследование.

Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК »Колмар». По факту случившегося проводится проверка. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести тщательное расследование причин трагедии.