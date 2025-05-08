В России и мире

В МВД пояснили особенности получения виз для лиц из недружестенных стран

Категория визы не имеет значения для желающих переехать в Россию иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«Согласно указу №702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень [недружественных] стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию для проживания независимо от заявленной ими цели пребывания в РФ», - говорится в сообщении.

Кроме того, как пояснили в МВД, подать заявление на получение разрешения на временное проживание (РВП) в рамках указа они могут с любой имеющейся у них действительной визой. «Заявление будет принято при предъявлении единой электронной визы, туристической, частной, деловой или другой визы. Получать специальную частную визу, предусмотренную указом №702, необязательно», - пояснили в управлении.

Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой «Указ №702» и вновь въезжать по ней в Россию.

В МВД подчеркнули, что на период рассмотрения заявления срок действия визы или временного пребывания лиц, находящихся в России, будет продлен.