В России и мире

В Марокко российские ансамбли приняли участие в костюмированном параде

Солисты российских танцевальных ансамблей приняли 25 июля вечером участие в костюмированном параде, состоявшемся на проспекте Мухаммеда V в центре столицы Марокко.

Он прошел в рамках XVII международного фестиваля «Дети мира», который проводится в Рабате и Сале (ближайший пригород столицы) в период с 22 по 30 июля. Мероприятие организовано по инициативе ассоциации «Бу-Регрег» под патронатом принцессы Лаллы Марьям.

В параде приняли участие солисты детских танцевальных коллективов из Болгарии, Грузии, Колумбии, Марокко, Польши, России, Турции, Украины и ряда других стран. РФ представляли: народный детский хореографический ансамбль «Калинка» имени А. Н. Филиппова (г. Москва), ансамбль народного танца «Раззадоры» Центра творчества детей и юношества (г. Москва) и Образцовый ансамбль песни и танца «Саран туяа» (г. Улан-Удэ).

Российские коллективы виртуозно исполнили танцевальные номера на проспекте Мухаммеда V перед собравшимися горожанами и гостями марокканской столицы, и получили заслуженные аплодисменты. Днем ранее, 24 июля, три ансамбля из РФ приняли участие в гала-концерте в Национальном театре Мухаммеда V.

В предстоящие дни дети посетят старинные кварталы, поучаствуют в выпуске голубей и воздушных шаров мира, обменяются подарками, пишет ТАСС.

Как отмечают организаторы, целью проведения фестиваля является «продвижение духа сосуществования и культурного обмена между детьми из разных уголков мира, укрепление культурных и цивилизационных связей».