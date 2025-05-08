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Роскосмос запустит эксперимент по тестированию голосовой связи в космосе

АО «Спутниковая система "Гонец"» (входит в Роскосмос) протестирует сервисы передачи голосовой информации, установленной на кубсаты компании «Геоскан», в зоне полета космического аппарата. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Манойло.

«Мы находимся на старте важного и очень значимого эксперимента, в рамках которого мы планируем протестировать сервисы передачи связной информации по действующим протоколам группировки «Гонец», которая доработана и установлена на кубсаты компании «Геоскан». <…> Это будет канал голосовой связи онлайн в зоне полета космического аппарата», - сказал он.

Манойло добавил, что также планируется протестировать более высокоскоростной канал передачи информации, который будет использован на перспективных спутниковых системах в ближайшем будущем также планируется протестировать более высокоскоростной канал передачи информации, который будет использован на перспективных спутниковых системах в ближайшем будущем.

«У нас будет проведена передача тестовой информации, пакетная информация по протоколам текущей группировки компании "Гонец". Также будет проверена возможность использования голосовой связи через спутниковый сегмент кубсатов с полезной нагрузкой, которая будет устанавливаться на перспективных спутниковых системах», - пояснил гендиректор «Гонца».

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок «Фрегат» с аппаратами «Ионосфера-М» №3 и №4, а также 18 попутными спутниками. Среди них - девять аппаратов производства группы компаний «Геоскан», в том числе два со связным оборудованием «Гонца», пишет ТАСС.