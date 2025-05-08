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Власти Петербурга объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары

Согласно данным Росгидрометцентра, до 21 часа в Северной столице 30 июля ожидается аномальная жара. В связи с этим была введен «оранжевый» уровень опасности.

Самая высокая температура воздуха, достигающая +30... +32 °C, будет одолевать петербуржцев с 11 до 19 часов. Аналогичная ситуация повторится: 31 июля солнце будет «жарить» с 11 до 16 часов, столбик термометра в это время вновь покажет +30...+31 °C.

Кроме того, 31 июля с 10 до 19 часов в отдельных районах города возможны грозы.

Чтобы не допустить опасного перегрева, гостям и жителям города на Неве рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, обязательно носить головной убор, пить больше жидкости, выбирать легкую светлую одежду из натуральных материалов и проводить больше времени в тени, пишет «МК в Питере»

«Оранжевый» уровень опасности свидетельствует о повышенной погодной угрозе с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций природного характера.