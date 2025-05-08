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Полицейские обнаружили тело актера Глотова в его квартире

Российского актера Максима Глотова нашли мертвым в его квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, Глотов несколько дней не выходил на связь с близкими — до него не могли дозвониться с 27 июля.

1 августа родные вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь. Полицейские обнаружили тело актера. Глотову было 60 лет. Актер известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и других.

Накануне умер Роберт Уилсон, поставивший в Москве «Сказки Пушкина». Самый известный спектакль постановщика — «Эйнштейн на пляже», впервые показанный в Авиньоне в 1976 году и с тех пор регулярно возобновляемый. В Москве в Театре Наций Уилсон поставил «Сказки Пушкина», пишет gazeta.ru.