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22-летний россиянин угнал машину «близняшку» и повесил свой госномер

В Калуге возбудили уголовное дело по факту кражи машины, подозреваемым стал 22-летний парень.

По данным полиции, молодой калужанин был пьян. Проходя по улице, он заметил машину той же модели, что и его собственная, которая была сломана. Парень взломал дверь, проник в салон, завел машину и уехал. В своем гараже он перевесил госномер со сломанной машины на угнанную и продолжил ездить.

Возбуждено уголовное дело, автомобиль нашли и вернули владельцу, а угонщику теперь грозит до 5 лет лишения свободы, пишет Kaluga-poisk.ru.