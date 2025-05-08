В России и мире

Путин считает, что России и США есть что предложить друг другу

России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе, сообщил российский президент Владимир Путин.

«Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса», - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом увидел возможность прийти к заключению мира на Украине.

«В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине», — сказал он.

Лидеры выступили с заявлениями для прессы после переговоров. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Саммит прошел в формате «три на три». С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут. Путин стал первым президентом России, который посетил Аляску.