На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии на к началу будущей недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Учёные пояснили, что пятна хоть и ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре больше четырёх из девяти областей не получится найти даже на высокоточных космических снимках.