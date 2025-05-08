В России и мире

Россиянам рассказали, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию

Россияне могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию в случае их нехватки, рассказала сенатор Наталия Косихина.

«Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России», - сказала Косихина.

Для получения страховой пенсии необходимо соответствовать определенным требованиям по возрасту, стажу и количеству накопленных пенсионных баллов, пишут РИА Новости.

«В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет», - пояснила парламентарий.